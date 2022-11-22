«Ньюкасл» готов разрушить зарплатную структуру ради футболиста сборной Англии

«Ньюкасл» намерен усилиться полузащитником сборной Англии и «Лестера» Джеймсом Мэддисоном.

«Сороки» уже давно проявляют интерес к игроку, однако тот предпочитает перебраться в клуб из числа местных грандов. Чтобы заставить 25-летнего атакующего хавбека передумать, в «Ньюкасле» готовы разрушить зарплатную структуру клуба, докладывает Sky Sports. Вероятно, сверхвыгодное с финансовой точки зрения предложение убедит англичанина совершить громкий переход уже в январе.

Джеймс Мэддисон провёл 14 матчей за «Лестер» в нынешнем сезоне, отметившись 7 голами и 4 ассистами. Футболист попал в итоговую заявку сборной Англии на ЧМ-2022, но пропустил первый матч из-за травмы.