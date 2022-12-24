Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Полузащитником сборной Марокко Унаи заинтересовались в Англии

24 Декабря 2022 • 23:20 Комментировать
Лестер
...
Ньюкасл
1 3.25 X 3.50 2 2.17
26.12 18:00

Центральный полузащитник сборной Марокко Аззедин Унаи заинтересовал не только итальянский «Наполи». Появилась информация, что глаз на игрока, сверкнувшего на мундиале, положили и английские клубы. Как пишет Fichajes, это выстреливший в этом сезоне «Ньюкасл» и лондонский «Вест Хэм».

Отметим, ранее появилась информация, что Унаи интересуется лидер Серии А в текущем сезоне – «Наполи». Боссы «Анже» уже назвали неаполитанцам ценник за свой ценный актив – порядка 20-25 млн евро.

Аззедин Унаи вместе со своей сборной занял четвёртое место на чемпионате мира в Катаре. Марокканцы уступили более опытным в игре на крупных турнирах хорватам – 1:2. Всего Унаи сыграл в каждом из семи матчей марокканской сборной в Катаре.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Вест Хэм Сборная Марокко Аззедин Унаи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛЕСТЕР НЬЮКАСЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
24 Декабря
23:45 · Англия. Премьер-лига
Влашич отказывается возвращаться в АПЛ
23:20 · Англия. Премьер-лига
Полузащитником сборной Марокко Унаи заинтересовались в Англии
20:32 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» не сбавляет интерес к топ-полузащитнику «Барселоны» 1
19:44 · Англия. Премьер-лига
«Челси» предложит 35 млн евро за одноклубника Головина
19:27 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может расстаться со звёздным полузащитником 1
19:11 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» и Сёюнджю согласовали контракт до 2027 года
18:56 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» приняла решение по Коутиньо
18:47 · Англия. Премьер-лига
Зинченко обратился к болельщикам «Арсенала»
18:33 · Англия. Премьер-лига
Зинченко прокомментировал травму Жезуса
18:18 · Англия. Кубок лиги
Болельщики «Манчестер Юнайтед» придумали новую кричалку про Роналду 1
18:17 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард: «Наш клуб соответствует амбициям Пикфорда»
17:35 · Англия. Кубок лиги
Эриксен рассказал о важности Кубка лиги для «Манчестер Юнайтед»
17:31 · Англия. Премьер-лига
Де Хеа: «МЮ» стал намного лучше защищаться при тен Хаге»
17:25 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» нацелился на полузащитника «Реала»
17:20 · Англия. Премьер-лига
Журналист Паллистер: «Кейн отлично бы подошёл «МЮ»
Все новости
Рекомендуем