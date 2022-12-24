Полузащитником сборной Марокко Унаи заинтересовались в Англии

Центральный полузащитник сборной Марокко Аззедин Унаи заинтересовал не только итальянский «Наполи». Появилась информация, что глаз на игрока, сверкнувшего на мундиале, положили и английские клубы. Как пишет Fichajes, это выстреливший в этом сезоне «Ньюкасл» и лондонский «Вест Хэм».

Отметим, ранее появилась информация, что Унаи интересуется лидер Серии А в текущем сезоне – «Наполи». Боссы «Анже» уже назвали неаполитанцам ценник за свой ценный актив – порядка 20-25 млн евро.

Аззедин Унаи вместе со своей сборной занял четвёртое место на чемпионате мира в Катаре. Марокканцы уступили более опытным в игре на крупных турнирах хорватам – 1:2. Всего Унаи сыграл в каждом из семи матчей марокканской сборной в Катаре.