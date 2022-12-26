Полузащитник «Ньюкасла» Шелви выбыл из строя на шесть-восемь недель

Джонджо Шелви, 30-летний полузащитник «Ньюкасла», выбыл из строя на срок от шести до восьми недель из-за травмы голени. Об этом сообщает The Athletic.

Прошедшим летом футболист настаивал на том, что он полон решимости добиться продления контракта с «Ньюкаслом», однако в этом сезоне он принял участие лишь в одном матче Кубка лиги из-за травм.

Команда из Ньюкасл-апон-Тайна сегодня добилась убедительной гостевой победы над клубом «Лестер Сити» со счётом 3:0, теперь «Ньюкасл» располагается на второй строчке чемпионата Англии, имея в своём активе 33 очка и уступая лондонскому «Арсеналу» в четыре балла.