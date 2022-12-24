Роджерс: «Мэддисон никуда не уйдёт в январе»

Главный тренер английского «Лестера» Брендан Роджерс опроверг слухи о возможной продаже полузащитника Джеймса Мэддисона в зимнее трансферное окно.

Интерес к 26-летнему футболисту сборной Англии приписывается «Ньюкаслу», но наставник «лис» дал понять, что лидер его команды не продаётся: «Я уверен, что он останется. Сейчас наша задача – помочь ему набрать форму после травмы. Джеймс – топ-игрок, и я хочу, чтобы он продолжал выступать за нашу команду. У нас нет никаких причин продавать его в январе», – цитирует издание Goal Роджерса.

Джеймс Мэддисон попал в заявку сборной Англии на чемпионат мира в Катаре, но ни разу не появился на поле. В 13 матчах Премьер-лиги он забил семь голов и четырежды ассистировал.