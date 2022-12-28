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Шелви близок к продлению контракта с «Ньюкаслом»

28 Декабря 2022 • 20:06 Комментировать
Лестер
0:3
Ньюкасл
окончен

Полузащитник «Ньюкасла» Джонджо Шелви близок к продлению контракта с «сороками».

По информации журналиста Крейга Хоупа, хавбеку нужно начать ещё два матча, чтобы активировать опцию продления на год. Однако, его будущее под сомнением, учитывая травму, которая оставила англичанина вне игры на ближайшие шесть-восемь недель.

Также сообщается, что один из самых богатых клубов мира присматривается к приобретению других полузащитников в январе. В их число входят Жоржиньо, Юри Тилеманс и Хефрен Тюрам.

Напомним, что в футболке «Ньюкасла» Шелви выступает с 2016 года, проведя в текущем сезоне Английской премьер-лиги лишь три матча.

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Ньюкасл Джонджо Шелви Трансферы футбола - зима 2023
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