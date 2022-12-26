«Ньюкасл» готов выложить 14 миллионов евро за молодого игрока из Бразилии

Английский «Ньюкасл» готов раскошелиться на 14 миллионов евро, чтобы заполучить в состав полузащитника «Фламенго» Матеуса Франсу. По информации от журналиста Николо Скиры, «сороки» уже ведут переговоры по трансферу 18-летнего футболиста.

Самому хавбеку уже был предложен контракт сроком до 2027 года. Клубы в данный момент пытаются согласовать структуру сделки. Помимо обещанных 14 миллионов, «Ньюкасл» также в дальнейшем заплатит за Франсу различные бонусы.

В нынешнем сезоне Матеус провёл в чемпионате Бразилии 16 матчей, где отметился четырьмя забитыми голами. Ранее «Ньюкасл» хотел купить другого бразильского хавбека – Андрея Сантоса, но борьбу за футболиста выиграл «Челси».