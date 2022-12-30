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Чемпионат Испании. Ла Лига

Фелиш впервые в карьере забил в трёх матчах Ла Лиги кряду

30 Декабря 2022 • 01:12 Комментировать
Атлетико М
2:0
Эльче
окончен

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш вновь поразил ворота соперников в матче чемпионата Испании.

Португалец отличился на 56-й минуте встречи с «Эльче», открыв счёт в поединке. Согласно данным Opta, Фелишу впервые в карьере удалось забить в трёх подряд матчах Ла Лиги. Ранее 23-летний форвард отметился двумя забитыми мячами в ворота «Кадиса» (2:3) и однажды огорчил «Эспаньол» (1:1). Примечательно, что в предыдущих 15 матчах в чемпионате и Лиге чемпионов с начала сезона футболист не забил ни разу.

В общей сложности в активе Жоау Фелиша четыре точных удара и три ассиста в 19 поединках за «Атлетико» во всех турнирах текущей кампании.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Жоау Фелиш
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