Фелиш впервые в карьере забил в трёх матчах Ла Лиги кряду

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш вновь поразил ворота соперников в матче чемпионата Испании.

Португалец отличился на 56-й минуте встречи с «Эльче», открыв счёт в поединке. Согласно данным Opta, Фелишу впервые в карьере удалось забить в трёх подряд матчах Ла Лиги. Ранее 23-летний форвард отметился двумя забитыми мячами в ворота «Кадиса» (2:3) и однажды огорчил «Эспаньол» (1:1). Примечательно, что в предыдущих 15 матчах в чемпионате и Лиге чемпионов с начала сезона футболист не забил ни разу.

В общей сложности в активе Жоау Фелиша четыре точных удара и три ассиста в 19 поединках за «Атлетико» во всех турнирах текущей кампании.