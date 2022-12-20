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АРГЕНТИНА - ЧЕМПИОНЫ МИРА
Чемпионат Испании. Ла Лига

Отаменди интересен «Атлетико Мадрид» и «Севилье»

20 Декабря 2022 • 23:59 Комментировать
Атлетико М
...
Эльче
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29.12 23:30

Чемпион мира в составе сборной Аргентины Николас Отаменди может продолжить карьеру в чемпионате Испании. Как пишет AS, в его услугах заинтересованы не последние клубы Ла Лиги и регулярные участники Лиги чемпионов УЕФА – «Атлетико Мадрид» и «Севилья».

Тем более, контракт аргентинца с «Бенфикой» истекает летом следующего года. Ранее сообщалось, что боссы португальской команды хотят продлить с защитником соглашение.

Отаменди 34 года и в минувшее воскресенье он стал чемпионом мира по футболу. Что немаловажно, в Катаре Отаменди сыграл во всех семи матчах сборной Аргентины, начиная от поражения в первом туре и заканчивая финалом.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Севилья Сборная Аргентины Николас Отаменди
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АТЛЕТИКО М ЭЛЬЧЕ
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