Отаменди интересен «Атлетико Мадрид» и «Севилье»

Чемпион мира в составе сборной Аргентины Николас Отаменди может продолжить карьеру в чемпионате Испании. Как пишет AS, в его услугах заинтересованы не последние клубы Ла Лиги и регулярные участники Лиги чемпионов УЕФА – «Атлетико Мадрид» и «Севилья».

Тем более, контракт аргентинца с «Бенфикой» истекает летом следующего года. Ранее сообщалось, что боссы португальской команды хотят продлить с защитником соглашение.

Отаменди 34 года и в минувшее воскресенье он стал чемпионом мира по футболу. Что немаловажно, в Катаре Отаменди сыграл во всех семи матчах сборной Аргентины, начиная от поражения в первом туре и заканчивая финалом.