Представители «Челси» провели новые переговоры с Фелишем

«Челси» продолжает мониторить ситуацию с положением нападающего Жоау Фелиша в мадридском «Атлетико». «Пенсионеры» по-прежнему могут купить португальского форварда в январское трансферное окно.

Журналист Фабрицио Романо в социальных сетях сообщает, что представители «Челси» вновь вышли на связь с Фелишем, но в данный момент никаких продвижений в сделке не наблюдается.

Трансфер станет действительно возможен, если мадридский «Атлетико» согласится отпустить 23-летнего Фелиша на «Стэмфорд Бридж» на правах краткосрочной аренды с последующим правом выкупа. Сумма полноценного трансфера может составить 120 миллионов евро.