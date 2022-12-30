«Атлетико» легко разделался с аутсайдером в матче с тремя удалениями

«Атлетико» возобновил для себя сезон домашний матчем с «Эльче», главным аутсайдером Ла Лиги. Первый тайм ничем не запомнился, кроме удаления на 45-й минуте Гонсало Верду за фол последней надежды. Правда, вскоре после перерыва Марио Эрмосо уравнял составы, получив два «горчичника» за три минуты. Тут же Жоау Фелиш со второй попытки отправил мяч в сетку ворот гостей. На 74-й минуте Альваро Мората прорвался к воротам с правого фланга и при помощи рикошета забил свой гол - 2:0. У «Эльче» успел удалиться только-только вышедший Домингуш Кина, но это уже не имело значения.

«Атлетико» с 27 очками вышел на третье место, соперник - безнадежно последний.