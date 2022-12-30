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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» легко разделался с аутсайдером в матче с тремя удалениями

30 Декабря 2022 • 01:29 Комментировать
Атлетико М
2:0
Эльче
окончен

«Атлетико» возобновил для себя сезон домашний матчем с «Эльче», главным аутсайдером Ла Лиги. Первый тайм ничем не запомнился, кроме удаления на 45-й минуте Гонсало Верду за фол последней надежды. Правда, вскоре после перерыва Марио Эрмосо уравнял составы, получив два «горчичника» за три минуты. Тут же Жоау Фелиш со второй попытки отправил мяч в сетку ворот гостей. На 74-й минуте Альваро Мората прорвался к воротам с правого фланга и при помощи рикошета забил свой гол - 2:0. У «Эльче» успел удалиться только-только вышедший Домингуш Кина, но это уже не имело значения.

«Атлетико» с 27 очками вышел на третье место, соперник - безнадежно последний.

Протокол игры  
Атлетико М2:0Эльче
(1:0) Фелиш Жоау56'  
(2:0) Мората Альваро74'  
Облак ЯнХименес ХосеСавич СтефанЭрмосо Марио  50'  53'Льоренте МаркосКарраско Янник 57' (Регилон Серхио ( 57') Ривас Пабло Барриос  76' 79' (Коке Хорхе ( 79') Кондогбия ЖоффрейГризманн Антуан 79' (Ньигес Сауль ( 79') Фелиш Жоау 66' (Лемар Тома ( 66') Мората Альваро
Запасные: Мандава РейнилдуДиас СерджиоГрбич ИвоМартин КарлосКорреа АнхельФелипе Аугусто IVМолина НауэльГомис Антонио
Бадия ЭдгарДиего Гонсалес VIIВерду Гонсало  45'Бигас ПедроПаласиос Элибельтон 83' (Моренте Тете ( 83') Клерк КарлосМаскарель ОмарГутьеррес Хосе 83' (Фидель Чавес ( 83') Милья Пере 83' (Кина Домингуш ( 83'  86'  90') Рохер Марти  48' 69' (Понсе Эсекель ( 69') Бое Лукас 69' (Кольядо Алекс ( 69'  80')
Запасные: Роко ЭнсоАльфаро АлехандроВернер АксельСолер Карлес
29 декабря. Стадион "Ванда Метрополитано" (Мадрид).

 

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Атлетико Мадрид Эльче
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