«Атлетико» легко разделался с аутсайдером в матче с тремя удалениями

«Атлетико» возобновил для себя сезон домашний матчем с «Эльче», главным аутсайдером Ла Лиги. Первый тайм ничем не запомнился, кроме удаления на 45-й минуте Гонсало Верду за фол последней надежды. Правда, вскоре после перерыва Марио Эрмосо уравнял составы, получив два «горчичника» за три минуты. Тут же Жоау Фелиш со второй попытки отправил мяч в сетку ворот гостей. На 74-й минуте Альваро Мората прорвался к воротам с правого фланга и при помощи рикошета забил свой гол - 2:0. У «Эльче» успел удалиться только-только вышедший Домингуш Кина, но это уже не имело значения.
«Атлетико» с 27 очками вышел на третье место, соперник - безнадежно последний.
Протокол игры
|(1:0) Фелиш Жоау56'
|(2:0) Мората Альваро74'
Облак Ян•Хименес Хосе•Савич Стефан•Эрмосо Марио 50'• 53'Льоренте Маркос•Карраско Янник57' (Регилон Серхио (57') •Ривас Пабло Барриос 76'79' (Коке Хорхе (79') •Кондогбия Жоффрей•Гризманн Антуан79' (Ньигес Сауль (79') •Фелиш Жоау66' (Лемар Тома (66') •Мората Альваро
Бадия Эдгар•Диего Гонсалес VII•Верду Гонсало• 45'Бигас Педро•Паласиос Элибельтон83' (Моренте Тете (83') •Клерк Карлос•Маскарель Омар•Гутьеррес Хосе83' (Фидель Чавес (83') •Милья Пере83' (Кина Домингуш (83' 86') • 90'Рохер Марти 48'69' (Понсе Эсекель (69') •Бое Лукас69' (Кольядо Алекс (69') 80'
Запасные: Роко Энсо•Альфаро Алехандро•Вернер Аксель•Солер Карлес
29 декабря. Стадион "Ванда Метрополитано" (Мадрид).
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