Представители TFM AGENCY, которые защищают интересы экс-защитника московского «Локомотива» Мурило Серкейры, в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировали информацию об интересе к игроку со стороны мадридского «Атлетико».

«Мурило действительно интересен «Атлетико». Есть шансы, что сделка состоится, но сейчас «Палмейрас» не хочет его отпускать. Предложение от такого большого клуба – всегда большая честь», ответили в агентстве.

По информации от источника, «Палмейрас» сейчас ищет замену бывшему защитнику «Локомотива». Только в случае успеха бразильская команда будет готова обсуждать продажу Мурило в «Атлетико».