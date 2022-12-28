​Симеоне допускает, что проблема «Атлетико» в нём

На текущий момент «Атлетико» занимает лишь пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая от лидирующей «Барселоны» на 13 очков. Главный тренер «матрасников» Диего Симеоне высказался на тему проблем его команды.

«У нас отличный состав. Четыре наших футболиста играли в финале чемпионата мира. Может быть, тот, кто не выкладывается полностью, - это тренер. Я тот, кто должен совершенствоваться, чтобы футболисты могли поднимать свой уровень», - высказался Симеоне, чьи слова приводит Marca.

В четверг, 29 декабря, «Атлетико» проведёт домашний матч чемпионата Испании против «Эльче».