Президент «Атлетико» высказался о возможном уходе Фелиша в январе

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо рассказал, что думает о будущем в клубе Жоау Фелиша.

Если верить многочисленным заявлением СМИ, португалец готов покинуть клуб в январе, а «матрасники» отпустят 23-летнего игрока, если получат приемлемое предложение.

«Как я всегда говорю, футболисты выступают в тех клубах, в которых хотят выступать, но я не знаю, где хочет играть Фелиш. Думаю, ему всё же комфортно здесь. Всё будет зависеть от него самого и от различных обстоятельств», – высказался о возможном уходе форварда Сересо, цитируемый инсайдером Фабрицио Романо.

В подписании Жоау Фелиша заинтересованы английские «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».