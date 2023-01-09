«Вест Хэм» хочет взять Эн-Несири в аренду

Лондонский «Вест Хэм» предпринял новые попытки заполучить нападающего «Севильи» Юссефа Эн-Несири. По информации от журналиста Дэвида Орнштейна, «молотобойцы» на этот раз хотят взять марокканца в аренду с правом выкупа.

Если верить источнику, «Севилья» пока склоняется к тому, чтобы отклонить это предложение. Хоть Эн-Несири в последние месяцы и потерял место в основе, причиной тому были травмы. Недавно Юссеф выдал хорошее выступление за сборную Марокко на чемпионате мира, поэтому «Севилья» надеется, что форвард вернётся в форму.

«Вест Хэм» уже пытался заполучить Эн-Несири летом 2021 года, когда марокканец закончил сезон с 18 голами в Ла Лиге. Тем не менее, «Севилья» тогда ожидаемо отказалась от продажи.