Лопетеги: «Бэйл не раскрыл свой талант до конца»

Бывший рулевой мадридского «Реала» Хулен Лопетеги, ныне возглавляющий «Вулверхэмптон», высказался о завершившем карьеру Гарете Бэйле.

Недавно стало известно, что валлийский экс-нападающий «сливочных» принял решение повесить бутсы на гвоздь в возрасте 33 лет.

«Работая тренером, я повидал много достойных игроков, и могу с уверенностью заявить, что у Бэйла было очень много сильных качеств. Возможно, он не реализовал свой талант в полной мере, что очень печально», – заявил в интервью The Athletic испанский специалист.

Гарет Бэйл принадлежал «Реалу» с 2013 по 2022 год. Его последним клубом стал американский «Лос-Анджелес».