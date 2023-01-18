Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Невилл: «Если бы Клопп получил те же деньги, что потратил «Челси», он бы вновь преобразил «Ливерпуль»

18 Января 2023 • 13:46 Комментировать
Ливерпуль
...
Челси
1 1.83 X 3.90 2 4.00
21.01 15:30

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл порассуждал о будущем «Ливерпуля» под руководством Юргена Клоппа. Напомним, мерсисайдцы сейчас занимают девятое место в Английской премьер-лиге.

«Сколько «Челси» потратил при новых владельцах? 400 миллионов евро? Думаю, если бы Юрген Клопп получил бы подобную сумму на трансферы, он был вновь преобразил команду. Не думаю, что его карьера на «Энфилде» близка к завершению», – цитирует Невилла Manchester Evening News.

Напомним, в следующем туре «Ливерпуль» сразится с «Челси» у себя дома. «Пенсионеры» располагаются на десятой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Ливерпуль Гари Невилл Юрген Клопп
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛИВЕРПУЛЬ ЧЕЛСИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
18.01.23 в 23:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
4.20 3.60 1.92
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Января
15:14 · Англия. Премьер-лига
Артета попросил боссов «Арсенала» купить Рафинью
15:07 · Англия. Премьер-лига
​Холанн рассказал, как Сульшер помог ему стать лучше
15:01 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» обсудила с представителями Маккенни потенциальный трансфер
14:58 · Англия. Премьер-лига
У Кейлора Наваса есть вариант в АПЛ
14:51 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» не намерен бороться с «Тоттенхэмом» за Троссара
14:44 · Англия. Премьер-лига
Чилуэлл и Джеймс возобновили командные тренировки с «Челси»
14:37 · Россия. Премьер-лига
Силкин предположил, почему «Челси» потерял интерес к Захаряну
14:29 · Англия. Премьер-лига
​Клопп не устаёт повторять одно и то же о будущем Фирмино
14:22 · Англия. Премьер-лига
Канчельскис: Кварацхелия в «Манчестер Сити»? Ему лучше перейти в «Ньюкасл»
14:22 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг назвал легендарного игрока, которого хотел бы видеть в «МЮ»
14:21 · Англия. Премьер-лига
Галлахер не хочет уходить из «Челси»
14:14 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» определился с новой трансферной целью
13:57 · Англия. Премьер-лига
«Реал» хочет купить дорогостоящего игрока «Манчестер Сити»
13:53 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» нацелился на форварда «Удинезе»
13:46 · Англия. Премьер-лига
Невилл: «Если бы Клопп получил те же деньги, что потратил «Челси», он бы вновь преобразил «Ливерпуль»
Все новости
Рекомендуем