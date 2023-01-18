Невилл: «Если бы Клопп получил те же деньги, что потратил «Челси», он бы вновь преобразил «Ливерпуль»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл порассуждал о будущем «Ливерпуля» под руководством Юргена Клоппа. Напомним, мерсисайдцы сейчас занимают девятое место в Английской премьер-лиге.

«Сколько «Челси» потратил при новых владельцах? 400 миллионов евро? Думаю, если бы Юрген Клопп получил бы подобную сумму на трансферы, он был вновь преобразил команду. Не думаю, что его карьера на «Энфилде» близка к завершению», – цитирует Невилла Manchester Evening News.

Напомним, в следующем туре «Ливерпуль» сразится с «Челси» у себя дома. «Пенсионеры» располагаются на десятой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии.