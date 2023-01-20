«Челси» не исключает трансфер Юрановича

Защитник «Селтика» Йосип Юранович в скором времени может получить повышение. По информации от журналиста Сэма Мокбелла, лондонский «Челси» не исключает вариант с трансфером хорвата до закрытия окна.

«Пенсионеры» сейчас активно ищут футболиста на подмену Рису Джеймсу на правом фланге обороны. Юранович как раз является одним из вариантов, но в шорт-листе руководства есть и другие имена, которые находятся в списке повыше Йосипа. Тем не менее, более приоритетные опции соответственно являются более дорогими.

Напомним, Юранович был основным правым защитником сборной Хорватии на чемпионате мира и помог команде завоевать бронзовые медали. Transfermarkt оценивает 27-летнего защитника в 9 миллионов евро.