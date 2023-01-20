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Поттер высказался о неудачной игре Кукурельи

20 Января 2023 • 20:09 Комментировать
Ливерпуль
...
Челси
1 1.88 X 3.75 2 4.00
Через 18 ч. 20 мин.

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал игру защитника команды Марка Кукурельи.

Журналист Football.London Адам Ньюсон опубликовал слова Поттера, который заявил, что у Кукурельи были проблемы внутри семьи, которые повлияли на него, но в жизни бывает всякое. Тренер считает, что сейчас игрок уже пережил период неудачных матчей.

В нынешнем сезоне 24-летний защитник принял участие в 22 матчах с учетом всех турниров, в которых записал на свой счет две результативные передачи.

«Челси» занимает десятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав 28 очков после 19 игр.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Марк Кукурелья Грэм Поттер
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ЛИВЕРПУЛЬ ЧЕЛСИ
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