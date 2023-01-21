Наставник «Брентфорда» Франк: «Мудрик — хороший игрок, но 100 миллионов евро — это много»

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк высказался о переходе украинского нападающего Михаила Мудрика из «Шахтёра» в «Челси». Напомним, что за 22-летнего вингера лондонцы заплатили 70 миллионов евро. Кроме того, клуб из Донецка сможет получить ещё 30 миллионов в виде бонусов.

По мнению специалиста, 100 миллионов евро — слишком высокая цена за молодого футболиста, который находится лишь в начале своего карьерного пути.

«Со стороны мне кажется, что Мудрик — действительно хороший игрок, но 100 миллионов евро — это много для игрока, который только демонстрирует зачатки потенциала. Вероятно, он может стать намного лучше, но, возможно, это просто такие ценники в современном футболе», — цитирует Франка Sky Sports.

В нынешнем сезоне Мудрик провёл за «Шахтёр» 18 матчей, забив в них 10 голов, а также отдав восемь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает молодого нападающего в 40 миллионов евро.