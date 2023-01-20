​Фирмино заявил о желании остаться в «Ливерпуле»

Нападающий Роберто Фирмино предпочитает остаться в «Ливерпуле». Действующий контракт 31-летнего бразильца истекает в конце нынешнего сезона.

«Невероятно выступать здесь на высоком уровне рядом с великими игроками, звёздами футбола. Я счастлив здесь и намерен остаться, чтобы помогать «Ливерпулю», - сказал Фирмино в интервью для клубного журнала мерсисайдцев.

За «Ливерпуль» Роберто Фирмино играет с лета 2015 года после трансфера из «Хоффенхайма». С тех пор бразильский форвард провёл за мерсисайдцев 348 официальных матчей. В них Фирмино забил 107 голов и отдал 78 голевых передач.