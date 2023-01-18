Корнеев считает, что Захарян уже не перейдёт в «Челси»

Футбольный функционер Игорь Корнеев прокомментировал несостоявшийся трансфер полузащитника Арсена Захаряна в «Челси».

«Я не пойму, какой спортивный план ждет Захаряна, если «Челси» отважится на его приобретение! По мне, по этому направлению двери закрылись полностью!» — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».

Ранее в СМИ появилась информация, что «Челси» не станет покупать Захаряна текущей зимой, но продолжит следить за талантливым хавбеком. Возможно, лондонский клуб вернется к кандидатуре Захаряна летом.

В этом сезоне футболист принял участие в 22 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал на свой счет шесть результативных передач.