«Челси» хочет обменять Зиеша на Кесси

Лондонский «Челси» может организовать обмен с каталонской «Барселоной». По информации от издания Sport, «пенсионеры» готовы отдать «сине-гранатовым» своего полузащитника Хакима Зиеша в обмен на Франка Кесси, который испытывает проблемы с игровой практикой с момента летнего перехода в команду Хави Эрнандеса.

«Челси» сейчас активно ищет нового полузащитника. Так как основные цели «пенсионеров» в лице Мойсеса Кайседо и Энцо Фернандеса оказались очень дорогими, руководство решило переключить своё внимание на более бюджетные варианты. Помимо Кесси «Челси» также рассматривает кандидатуру Уэстона Маккенни из «Ювентуса».