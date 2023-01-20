Как «Челси» с безумными тратами не нарушает финансовый фейр-плей

«Челси» в первые два трансферных окна с новым владельцем Тоддом Боули уже потратил колоссальные деньги. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает, как при этом лондонцы умудряются не нарушать правила финансового фейр-плей.

Новый владелец «Челси» Тодд Боули щедро выделяет деньги на трансферы, перестраивая состав команды. По данным портала transfermarkt, «синие» за лето и зиму на новых игроков потратили более 425 миллионов евро! Это не считая зарплат. Ещё удивительнее выглядит эта сумма, если учесть, что продал «Челси» игроков на сумму чуть более 56 миллионов евро. То есть общее трансферное сальдо глубоко отрицательное.

Для «Челси» это рекордный сезон с точки зрения трат на трансферы. В эпоху Романа Абрамовича самым расточительным был футбольный год 2017/18, когда лондонцы выложили 260,5 миллиона евро. Любопытно, что «Манчестер Сити» в том же сезоне закупился на 317,5 миллиона евро, и до Боули это вообще был рекорд Англии. Однако теперь «Челси» возглавил рейтинг с запасом. В этой связи возникает вполне логичный вопрос: как же «синие» при таких тратах вписываются в финансовый фейр-плей?

И тут начинаются интересные бухгалтерские хитрости. Михаил Мудрик заключил с «Челси» контракт на восемь с половиной лет, Бенуа Бадиашиль – на 7,5, Фофана – на 7. Такие длительные контракты заключается вовсе не для того, чтобы закрепить футболистов в Лондоне на годы и годы вперёд. Дело в том, что при учёте в бухгалтерском балансе трансферная стоимость при покупке делится на количестве лет контракта для расчёта амортизации. Иными словами, Уэсли Фофана, чья стоимость составила более 80 миллионов евро, при контракте на 7 лет обошёлся «Челси» для цели финансового фейр-плей на этот сезон лишь в 11,4 миллиона евро. И так каждый год такую стоимость будут вписывать в баланс. В итоге за счёт длительных контрактов для цели финансового фейр-плей траты «Челси» из 425 миллионов евро ужались до примерно 53.

Риск такой стратегии тоже понятен. Если тот же Мудрик не заиграет, то «Челси» всё равно придётся ему платить зарплату на протяжении восьми с половиной лет. Общий размер затрат на контракт украинца может составить от 120 до 150 миллионов евро за этот срок.

Другой минус длительного контракта заключается ещё и в том, что «Челси» уже заложил себе траты на долгие годы вперёд. По этому показателю лондонцы лидируют, и это не очень хорошо. Другая проблема тоже очевидна. «Челси» настолько сильно раздул состав, что летом придётся избавляться от кого-то из игроков. При этом конкуренты, понимая это, будут всеми силами сбивать цену. Некоторые же футболисты могут и вовсе расслабиться, и тогда «Челси», возможно, придётся доплачивать им за уход, как в своё время «Арсенал» делал с Озилом и Обамеянгом.

Однако дело не только в длительных контрактах, хотя и в них тоже. За счёт интересного бухгалтерского учёта именно для цели финансового фейр-плей, если ближайшим летом «Челси» и вовсе продаст Фофана хоть за 20 миллионов евро, то по бухгалтерскому учёту… окажется в плюсе. Потому что получится, что потрачено было всего 11,4 миллиона, а заработано 20, то есть 8,6 миллиона в плюсе. Добавим к этому экономию на амортизации оставшейся части контракта Фофана. Выходит, «Челси», хотя и потеряет деньги фактически, по бухгалтерии будет в плюсе.

В итоге за счёт продаж игроков за последние два сезона «Челси» получил 180 миллионов евро прибыли, добавил в плюс размер амортизации по неисполненным годам их контрактов (порядка 95,8 миллиона евро) и изрядно сэкономил на зарплатах ушедших игроков (Маркос Алонсо, Андреас Кристенен, Антонио Рюдигер).

По абсолютным цифрам дела у «Челси», кстати, не так хороши. За последние 3 года в общей сложности операционные убытки достигли около 463 миллионов евро. По итогам сезона-2020/21 дефицит бюджета был равен 181 миллиону евро, и это худший показатель в Англии.

Понятное дело, что бюджет не складывается только из трансферов. «Челси» неплохо зарабатывает на телеправах, участии в Лиге чемпионов, спонсорских контрактах и так далее. Тем не менее по меркам английского финансового фейр-плей лондонцы близки к грани. Клубам разрешается иметь по итогам года убыток в размере 5 миллионов фунтов (около 5,7, если считать в евро). Для его покрытия можно докапитализировать клуб на 30 миллионов фунтов (34,2 в евро). Однако по итогам трёх лет нельзя превысить итоговые 105 миллионов фунтов (119 в евро).

Реклама

У «Челси» за последние 3 года убыток составил… 222 миллиона фунтов (102 – в 2019 году, 156 – в 2021-м и прибыль в размере 36 миллионов в 2020-м). Как же «Челси» удалось не нарушить правила? Дело в том, что из-за ковида Премьер-лига смягчила их. Сезоны 2019/20 и 2020/21 рассматривались как один период, причём для расчёта брался средний итог этих сезонов. В результате в отчётность «Челси» добавил 67 миллионов фунтов (76 в евро) прибыли по итогам сезона -2017/18. В конечном счёте за три сезона убытки составили всего 94 миллиона фунтов, то есть на 11 больше, чем минимум. В следующем году лондонцы, скорее всего, всё равно нарушат требования, но это приведёт пока лишь к штрафу.

Ещё сложнее будет «Челси» разбираться с УЕФА. В Европе за 3 года можно накопить убыток лишь в размере 30 миллионов евро, в который включается докапитализация на 25 миллионов. Хотя опять же УЕФА подходит к нарушениям фейр-плей не слишком строго. В сентябре «ПСЖ» был оштрафован на 65 миллионов евро, причём из них лишь 10 были оплачены сразу, а 55 могут быть и вовсе прощены при исправлении ситуации. Да и не стоит забывать, что с сезона-2023/24 УЕФА увеличит размер убытка до 60 миллионов евро. Кроме того, если считается, что клуб находится в хорошем финансовом состоянии, ему может быть разрешен дополнительный бонус в размере до 10 миллионов евро убытка за отчётный период, то есть 30 млн евро за 3-летний период мониторинга. В итоге «Челси» сможет рассчитывать на допустимые 90 миллионов евро убытка.

В целом пока ситуация у «Челси» контролируемая. Хотя какие-либо дополнительные дорогостоящие трансферы могут пошатнуть её, как и непопадание в Лигу чемпионов на будущий сезон, которое выглядит вполне реальным.

Роман Андреев