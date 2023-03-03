Веденеев поделился своим прогнозом на матч «Зенита» и «Пари НН»

В прошлом игрок петербургского «Зенита» Сергей Веденеев поделился своим прогнозом на матч питерской команды и «Пари НН», который состоится 4 марта.

«Судя по тем матчам, которые «Зенит» провёл в межсезонье и в Кубке России, думаю, что во встрече с «Пари НН» будет крупный счёт. Нижний, конечно, закроется, но я хочу напомнить ещё раз, что в России очень слабые защитники. Не раз говорил о том, что как только из РПЛ начали уезжать иностранцы, вдруг у нас появляется Писарский с большим количеством мячей, а Нобоа стал лучшим бомбардиром почти в 40 лет», — сказал Веденеев, слова которого передаёт «РБ Спорт».

Бывший футболист также отметил, что по его мнению проблемы в защитной линии на данный момент присутствуют во всех командах РПЛ, в том числе и в «Зените».

Напоминаем, что поединок между командами из Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода пройдёт 4 марта. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.