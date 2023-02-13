Защитник «Зенита» Ренан установил на молодёжной Копе сразу несколько достижений

Бразильский новобранец петербургского «Зенита» Роберт Ренан отметился на молодежном чемпионате Южной Америки сразу несколькими достижениями. О каждом из них рассказали на статистическом портале Opta.

Так, 19-летний игрок стал лидером сборной Бразилии по сыгранным минутам – их у него набралось 752. Также он стали лидером сборной Бразилии и четвёртым на турнире по количеству касаний мяча – 565 касаний.

Также Ренан стал вторым на турнире по числу перехватов – 16 и вторым по точным передачам – 394. А ещё он стал вторым на турнире по точным длинным передачам – 51 длинный пас.

Напомним, в решающем поединке молодёжной Копы сборная Бразилии оформила уверенную победу над сборной Уругвая - 2:0.