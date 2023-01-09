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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Сычевого высказался о сумме отступных своего клиента

09 Января 2023 • 14:50 Комментировать
Зенит
...
Пари НН
04.03 19:00

Виктор Панченко, представитель новичка «Крыльев Советов» Владимира Сычевого, высказался о слухах относительно суммы отступных своего клиента.

«Могу ли я подтвердить, что отступные за Сычевого для «Зенита» в пять раз меньше, чем для других клубов? Никаких комментариев не будет», — заявил агент нападающего в интервью «Чемпионату». Напомним, что ранее появилась информация о сильной разнице в сумме отступных для «сине-бело-голубых» и остальных коллективов Российской премьер-лиги.

После яркой первой половины сезона Сычевой был выкуплен «Крыльями Советов» из «Оренбурга». На счету Владимира 14 забитых мячей в текущем розыгрыше чемпионата, что является лучшим показателем вместе с Куинси Промесом.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Крылья Советов Виктор Панченко Владимир Сычевой
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ЗЕНИТ ПАРИ НН
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