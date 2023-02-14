В департаменте судейства РФС рассказали, когда Пустовойтова сможет судить в РПЛ

В департаменте судейства РФС рассказали, когда российский арбитр Анастасия Пустовойтова сможет начать работать на матчах РПЛ в качестве главного арбитра встречи. Сейчас она уже работает в Первой лиге в таком статусе.

«Сначала ей нужно провести 30-40 матчей в Первой лиге, чтобы претендовать на работу в РПЛ. У Насти не так много игр там, чтобы говорить о том, что она может работать в Премьер-лиге, это будет нечестно по отношению к мужчинам», - цитирует ТАСС главу департамента судейства РФС Павла Каманцева.

Анастасии Пустовойтовой 42 года, она уже отметилась тем, что стала первой женщиной-резервным арбитром на одном из матчей РПЛ.

В 2021 году Международная федерация футбольной истории и статистики поставила Пустовойтову на второе место в списке лучших женщин-арбитров в мировом футболе.