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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семак рассказал, что случилось с Мостовым и Сергеевым

11 Февраля 2023 • 01:04 Комментировать
Волга Ульяновск
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Зенит
25.02 14:30

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о здоровье своих подопечных из группы атаки – Андрее Мостовом и Иване Сергееве. Два молодых россиянина не участвовали в сегодняшем матче против клуба «Арарат-Армения».

«Сергеев восстанавливается, полагаю, вернётся в общую группу через пару дней. Воспаление, рецидив старого повреждения у него, ничего серьёзного. То же самое и у Мостового. Ждём их возвращения», - цитирует Семака пресс-служба «сине-бело-голубых».

Добавим, также от травмы восстанавливается бразильский лидер петербуржцев Дуглас Сантос.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Семак Андрей Мостовой Иван Сергеев
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ВОЛГА УЛЬЯНОВСК ЗЕНИТ
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