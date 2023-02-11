Семак рассказал, что случилось с Мостовым и Сергеевым

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о здоровье своих подопечных из группы атаки – Андрее Мостовом и Иване Сергееве. Два молодых россиянина не участвовали в сегодняшем матче против клуба «Арарат-Армения».

«Сергеев восстанавливается, полагаю, вернётся в общую группу через пару дней. Воспаление, рецидив старого повреждения у него, ничего серьёзного. То же самое и у Мостового. Ждём их возвращения», - цитирует Семака пресс-служба «сине-бело-голубых».

Добавим, также от травмы восстанавливается бразильский лидер петербуржцев Дуглас Сантос.