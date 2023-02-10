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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кураньи полагает, что Кокорин вернётся в Россию через пару лет

10 Февраля 2023 • 20:02 Комментировать
Спартак Москва
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Урал
04.03 14:00

Бывший динамовец и форвард сборной Германии Кевин Кураньи высказался о будущем форварда кипрского «Ариса» Александра Кокорина. Он полагает, что после Кипра россиянин может вернуться в родную страну, но не сразу.

«Ждать ли нам возвращения Кокорина? Да, возможно. Не сейчас, но через пару лет он может вернуться в Россию», - цитирует Кураньи Sport24.

Ранее Кураньи заявил, что допускает возвращение Кокорина в Серию А, ведь в «Арисе» форвард находится только в рамках аренды, а права на игрока принадлежат «Фиорентине». Правда, на карьеру и статистику Кокорина в стане «фиалок» без слёз не взглянешь.

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Евро-Футбол.Ру,
Арис Кевин Кураньи Александр Кокорин
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