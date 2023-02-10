Кураньи полагает, что Кокорин вернётся в Россию через пару лет

Бывший динамовец и форвард сборной Германии Кевин Кураньи высказался о будущем форварда кипрского «Ариса» Александра Кокорина. Он полагает, что после Кипра россиянин может вернуться в родную страну, но не сразу.

«Ждать ли нам возвращения Кокорина? Да, возможно. Не сейчас, но через пару лет он может вернуться в Россию», - цитирует Кураньи Sport24.

Ранее Кураньи заявил, что допускает возвращение Кокорина в Серию А, ведь в «Арисе» форвард находится только в рамках аренды, а права на игрока принадлежат «Фиорентине». Правда, на карьеру и статистику Кокорина в стане «фиалок» без слёз не взглянешь.