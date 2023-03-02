Бывший игрок «Локомотива» Сергей Гуренко в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» отметил, что «Спартак» может побороться с «Зенитом» за чемпионство в сезоне-2022/23.

«Я думаю, что «Спартаку» по силам навязать борьбу «Зениту». Радует, что молодые российские футболисты добавили, и «Спартак» сейчас выглядит командой, которой по силам ввязаться в борьбу, а там как карта ляжет», — сказал Гуренко.

«Зенит» опережает «Спартак» в турнирной таблице на шесть очков. 4 марта в рамках 18-го тура РПЛ команда Сергея Семака на своём поле примет «Нижний Новгород», начало – в 16:30 по московскому времени. «Спартак» в этот же день примет «Урал», стартовый свисток прозвучит – в 14:00 мск.