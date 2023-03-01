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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Барриос поделился мнением о низкой результативности Кассьерры

01 Марта 2023 • 11:10 Комментировать
Зенит
...
Пари НН
04.03 16:30

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос высказался о выступлениях своего соотечественника Матео Кассьерры в составе «сине-бело-голубых».

Напомним, что 25-летний нападающий пополнил состав «Зенита» прошлым летом, перебравшись из «Сочи». За «сине-бело-голубых» Кассьерра успел провести 21 матч, забив четыре гола и отдав пять результативных передач.

По словам Барриоса, сейчас легионерам стало намного проще приезжать в «Зенит», чем это было раньше, так как в клубе есть много людей, владеющих разными языками. Также полузащитник назвал Кассьерру очень талантливым футболистом, который со временем начнёт забивать больше голов.

«Матео нужно ещё немного времени. Ему надо поверить в себя, чтобы выстрелить так же ярко, как в «Сочи». Я вижу, насколько он требователен к самому себе, и это очень хорошо», — цитирует Барриоса «Спорт-Экспресс».

После 17 туров РПЛ «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, набрав 42 очка. Свой следующий матч петербуржцы проведут 4 марта против «Пари НН». Начало — в 16:30 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Вильмар Барриос Матео Кассьерра
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