Агент: «Малком никогда не покинет «Зенит» через приостановку контракта»

Луис Фернандо Гарсия, представитель форварда петербургского «Зенита» Малкома, опроверг возможную приостановку контракта футболиста.

«Малком никогда не покинет «Зенит», воспользовавшись правом ФИФА на приостановку контракта. У меня нет информации, что «ПСЖ» предлагал подобное решение», — заявил агент бразильского нападающего в интервью «Спорт-Экспрессу». Отметим, что в начале текущей кампании Малком заключил новый договор с «Зенитом», который рассчитан до конца июня 2027 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего футболиста, выигравшего три чемпионских титула в футболке «сине-бело-голубых» в 24 миллиона евро.