Нигматуллин: «Жирков оставил огромный след в истории нашего футбола»

Российский футбольный эксперт Руслан Нигматуллин прокомментировал завершение карьеры Юрием Жирковым – универсал с левого фланга, который мог сыграть как в обороне, так и в атаке, повесил бутсы на гвоздь в 39 лет.

«Он оставил огромный след в истории нашего, Жирков – один из самых титулованных российских футболистов. Полагаю, что спустя некоторое время его можно будет с уверенностью называть легендой российского футбола», - цитирует Нигматуллина «Чемпионат».

Напомним, успел Жирков поиграть и в зарубежном клубе – его командировка в лондонский «Челси» случилась в 2009 году и продлилась два года.

За карьеру россиянин успел стать шестикратным чемпионом России, однократным чемпионом Англии и бронзовым призёром чемпионата Европы в 2008 году. А также завоевал множество других трофеев и индивидуальных достижений.