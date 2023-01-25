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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игрок «Оренбурга» Вера: «Кто угодно может обыграть «Зенит»

25 Января 2023 • 15:04 Комментировать
Зенит
...
Пари НН
04.03 19:00

Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера поделился мнением о «Зените», который в настоящий момент уверенно возглавляет турнирную таблицу РПЛ, опережая своего ближайшего преследователя «Спартак» на шесть очков.

Аргентинский футболист не считает «сине-бело-голубых» безоговорочными фаворитами лиги. По мнению Веры, в России есть немало команд, способных обыграть «Зенит».

«Кто угодно может обыграть «Зенит». Когда я ехал в Россию, мне говорили, что здесь есть «Зенит», может, ещё «Спартак», да и всё. А сейчас я вижу: есть «Ростов», «Сочи», и они тоже могут играть классно, в том числе с «Зенитом», — приводит слова Веры Sport24.

Напомним, что в текущем сезоне «Оренбург» и «Зенит» встречались между собой один раз. В матче 9-го тура РПЛ, который состоялся 11 сентября прошлого года, уверенную победу одержали петербуржцы со счётом 8:0. 
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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Оренбург Лукас Вера
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ЗЕНИТ ПАРИ НН
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