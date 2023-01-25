Попов сомневается в том, что Глушаков принесёт пользу «Пари НН»

Бывший защитник «Амкара» и «Рубина» Алексей Попов поделился мнением о возможном переходе 35-летнего хавбека Дениса Глушакова в «Пари НН».

Эксперт сомневается в том, что опытный футболист сможет проявить себя в нижегородской команде. Напомним, что текущий сезон Глушаков начинал в «Химках», однако по ходу января расторг соглашение с подмосковным клубом.

«Не знаю, нужны ли командам футболисты, которые физически не выдерживают весь матч. Если он согласен умирать в обороне и действовать тактически грамотно, тогда, может, и пригодится», — приводит слова Попова Betonmobile.ru.

В нынешнем сезоне Глушаков провёл за «Химки» 19 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.