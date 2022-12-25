Масоэро: «Меня всё устраивает в «Пари НН»

Защитник «Пари НН» Лукас Масоэро высказался о продлении контракта с нижегородским клубом. Новое соглашение 27-летнего аргентинца рассчитано до лета 2025 года.

По словам легионера, его всё устраивает в «Пари НН», поэтому переговоры с клубом прошли легко.

«Нравится и город, и люди, и атмосфера. Единственное — мне тяжело находиться так далеко от своей семьи. Но они счастливы за меня», — цитирует Масоэро «Матч ТВ».

Напомним, Масоэро выступает за «Пари НН» с лета 2021 года. В нынешнем сезоне защитник провёл за команду из Нижнего Новгорода 15 матчей, не отметившись в них результативными действиями.