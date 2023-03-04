Круговой: «У Ренана каждая вторая передача пяткой, я чуть с ума не сошёл»

В матче восемнадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги питерский «Зенит» обыграл «Пари НН» с крупным счетом, забив тому три безответных мяча. Защитник питерского «Зенита» Даниил Круговой рассказал о том, как ему игралось с новичком команды Робертом Ренаном. Он признался, что его поразила манера Ренана каждую вторую передачу делать пяткой. Тем не менее, он похвалил игрока за выступление в прошедшем матче.

- Если честно, он провел еще мало времени в команде, но по первому впечатлению в тренировочном процессе, когда он начал играть пятками, я чуть с ума не сошел. У него каждая вторая передача — пяткой. И все мимо, неточно. Считаю, что сегодня он уверенно играл, - заявил футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».