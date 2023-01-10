Юран: «Хочу борьбу за чемпионство в РПЛ, интрига всегда украшает футбол»

Российский тренер Сергей Юран рассказал свои ожидания от второй части сезона в РПЛ, она стартует с первых выходных марта наступившего года.

«Просто хочу, чтобы наверху турнирной таблицы развернулась борьба за чемпионство, за попадание тройку. Буду следить за интригой, она всегда украшает футбол», - цитирует Юрана «Чемпионат».

Он добавил, что не будет специально пристально следить за какой-либо командой.

Напомним, что сейчас лидирует в РПЛ «Зенит» и если так всё и закончится в мае, то петербургский клуб станет чемпионом страны уже в пятый раз подряд. У команды из Санкт-Петербурга 42 очка, на шесть меньше у идущего вторым «Спартака» Гильермо Абаскаля.