Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о будущем хорватского защитника Деяна Ловрена в «Зените».

Ранее сообщалось, что Ловрен может покинуть петербургский клуб из-за исполнения нацистской песни во время празднования третьего места на чемпионате мира в Катаре. Напомним, что контракт 33-летнего футболиста с «Зенитом» рассчитан до лета следующего года.

Орлов поддержал Ловрена, отметив, что судить о человеке надо не по словам, а по поступкам.

«Для меня это даже не обсуждается. Кто-то пытается вбить клин, но главное судить не по словам, а по поступкам. А его поступок — игра за российскую команду», — приводит слова Орлова Sport24.

Ловрен выступает за «Зенит» с лета 2020 года. В текущем сезоне защитник провёл в составе «сине-бело-голубых» 16 матчей, отметившись в них одним голом и одной результативной передачей.