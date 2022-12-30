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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Орлов поддержал Ловрена

30 Декабря 2022 • 13:07 Комментировать
Зенит
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04.03 19:00

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о будущем хорватского защитника Деяна Ловрена в «Зените».

Ранее сообщалось, что Ловрен может покинуть петербургский клуб из-за исполнения нацистской песни во время празднования третьего места на чемпионате мира в Катаре. Напомним, что контракт 33-летнего футболиста с «Зенитом» рассчитан до лета следующего года.

Орлов поддержал Ловрена, отметив, что судить о человеке надо не по словам, а по поступкам.

«Для меня это даже не обсуждается. Кто-то пытается вбить клин, но главное судить не по словам, а по поступкам. А его поступок — игра за российскую команду», — приводит слова Орлова Sport24.

Ловрен выступает за «Зенит» с лета 2020 года. В текущем сезоне защитник провёл в составе «сине-бело-голубых» 16 матчей, отметившись в них одним голом и одной результативной передачей.  

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Геннадий Орлов Деян Ловрен
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