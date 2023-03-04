Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зенит» вообще не испытал проблем с «Пари НН», до восьми очков увеличив отрыв от «Спартака»

04 Марта 2023 • 18:28 Комментировать
Зенит
3:0
Пари НН
окончен

Питерский «Зенит» и «Пари НН» из Нижнего Новгорода сыграли в рамках чемпионата России. Матч 18-го тура РПЛ состоялся четвёртого марта на стадионе «Газпром Арена».

Протокол игры  
Зенит3:0Пари НН
(1:0) Малком Филипе12'  
(2:0) Малком Филипе48'  
(3:0) Ерохин Александр82'  
Кержаков МихаилКараваев ВячеславРодригао де СоузаКруговой ДанилКузяев Далер 75' (Сергеев Иван ( 75') Барриос ВильмарВендел Маркус 84' (Дуглас Сантос ( 84') Малком ФилипеКассьерра Матео 75' (Ерохин Александр ( 75') Мостовой Андрей 84' (Мантуан Густаво ( 84') Одоевский Даниил
Запасные: Бакаев ЗелимханЧистяков ДмитрийАлип НуралыСутормин АлексейАдамов АрсенВасютин АлександрКозлов Юрий
Гойло НикитаКаккоев НикитаГоцук КириллМасоэро Лукас ГабриэльКорнюшин Даниил 76' (Юлдошев Иброгимхалил ( 76') Михайлов ЯрославМайга МамадуСтоцкий Дмитрий  25'Сулейманов ТимурЯковлев Владислав Геннадьевич 56' (Севикян Эдгар ( 56') Калинский Николай 56' (Кротов Вячеслав ( 56')
Запасные: Берковский ИльяАнисимов АртурБаньяк МакиШарипов АльбертНигматуллин АртурЯнсане МомоАлександров ВикторШильцов Константин
04 марта. Стадион "Газпром Арена" (Санкт-Петербург).

 

Сергей Семак сразу предъявил публике Роберта Ренана. Бразилец, за которым якобы гоняется «Реал», появился в стартовом составе. Вместе с Родригао он был в центре обороны, бразильский тандем Малком – Вендел играл и в полузащите, Клаудиньо не оказалось даже в заявке, а Густаво Мантуан находился на скамейке запасных.

«Зенит» начал активно, мощно. «Пари НН» будто не был готов к такому, сразу отдали владение гости, не совладав с натиском. Фол Михайлова против Мостового в 20 метрах от ворот стал роковым. Удобная позиция для удара, которой воспользовался Малком, отправивший мяч в ближний верхний угол – 1:0.

Через пять минут обязан был снимать проклятье Кассьерра, до сих пор не забивший за «Зенит» в РПЛ. Но не смог этого сделать колумбиец – мощнейшим ударом из центра штрафной площади Матео пальнул в перекладину. Питерцы продолжили нагнетать, при этом используя игровую аритмию и иногда отпуская соперника. Под конец первого тайма рывок Кругового привёл к пенальти – Даниил попал под фол Масоэро. Далер Кузяев однако решил простить гостей, с «точки» пробив метров на пять выше створа.

Малком не был столь великодушен. Только начался второй тайм, как бразилец умудрился забить головой, замкнув отличный кросс Мостового – 2:0. А что «Пари НН»? Гостям приходилось невероятно сложно. 30 процентов владения мячом, ноль ударов в створ ворот и даже отсутствие перспективных подходов. «Зенит» спокойно катил к первой победе в РПЛ-2023.

Собственно, питерцы её и добыли в итоге, до кучи разгром оформив. Точку на 82-й минуте поставил Александр Ерохин, завершивший комбинацию Круговой – Мостовой и прострел Андрея. 3:0 в Санкт-Петербурге. Ну очень легко чемпиону досталась домашняя виктория над «Пари НН», а вкупе с недавней ничьей «Спартака» отрыв «Зенита» от второго места вырос до восьми очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Пари НН
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Спартак Москва Спартак Москва
Урал Урал
2
2
1.53 4.40 6.20
Видео
Окончен
Зенит Зенит
Пари НН Пари НН
3
0
1.21 7.40 13.00
Видео
Окончен
Ахмат Ахмат
Оренбург Оренбург
3
1
1.97 3.90 3.60
Видео
04.03.23 в 19:30
Ростов Ростов
Локомотив Москва Локомотив Москва
2.12 3.70 3.35
Видео
05.03.23 в 14:00
Динамо Москва Динамо Москва
Крылья Советов Крылья Советов
1.86 3.70 4.30
Видео
05.03.23 в 16:30
Краснодар Краснодар
Торпедо Москва Торпедо Москва
1.45 4.80 7.00
Видео
05.03.23 в 19:30
Сочи Сочи
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
3.10 3.75 2.21
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Марта
19:30 · Россия. Премьер-лига
Ерохин забил свой 50-й гол в РПЛ
19:25 · Россия. Премьер-лига
Галактионов: «Приехали в Ростов-на-Дону побеждать и набирать очки»
19:19 · Россия. Премьер-лига
Мор рассказал, чего не хватило «Спартаку» для победы над «Уралом»
19:15 · Россия. Премьер-лига
Круговой: «У Ренана каждая вторая передача пяткой, я чуть с ума не сошёл»
19:00 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:56 · Россия. Премьер-лига
Личка: «Мы теряем очень простые мячи, когда надо принять мяч, бьём в касание, не зная куда»
18:53 · Россия. Премьер-лига
Ташуев: «Ещё вся команда переваривает сборы, лёгкости нет»
18:53 · Россия. Премьер-лига
Зеленов рассказал, почему «Спартак» не будет обращаться в ЭСК РФС
18:47 · Россия. Премьер-лига
​Игорь Федотов прокомментировал спорное решение судьи в матче «Ахмат» - «Оренбург»
18:45 · Россия. Премьер-лига
Харин: «Могли, конечно, ещё забить, ничего, будем работать над реализацией моментов»
18:41 · Россия. Премьер-лига
​Карпин выбрал состав на матч с «Локомотивом»
18:40 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «Спартаку» надо лучше играть, а не обвинять во всех бедах Мешкова»
18:38 · Россия. Премьер-лига
Дзюба - в основе: «Локомотив» объявил состав на матч с «Ростовом»
18:34 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» теперь на 8 очков отстаёт от «Зенита»
18:33 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» одолел «Оренбург», проведя половину матча в большинстве
Все новости
Рекомендуем