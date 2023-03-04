«Зенит» вообще не испытал проблем с «Пари НН», до восьми очков увеличив отрыв от «Спартака»

Питерский «Зенит» и «Пари НН» из Нижнего Новгорода сыграли в рамках чемпионата России. Матч 18-го тура РПЛ состоялся четвёртого марта на стадионе «Газпром Арена».

Сергей Семак сразу предъявил публике Роберта Ренана. Бразилец, за которым якобы гоняется «Реал», появился в стартовом составе. Вместе с Родригао он был в центре обороны, бразильский тандем Малком – Вендел играл и в полузащите, Клаудиньо не оказалось даже в заявке, а Густаво Мантуан находился на скамейке запасных.

«Зенит» начал активно, мощно. «Пари НН» будто не был готов к такому, сразу отдали владение гости, не совладав с натиском. Фол Михайлова против Мостового в 20 метрах от ворот стал роковым. Удобная позиция для удара, которой воспользовался Малком, отправивший мяч в ближний верхний угол – 1:0.

Через пять минут обязан был снимать проклятье Кассьерра, до сих пор не забивший за «Зенит» в РПЛ. Но не смог этого сделать колумбиец – мощнейшим ударом из центра штрафной площади Матео пальнул в перекладину. Питерцы продолжили нагнетать, при этом используя игровую аритмию и иногда отпуская соперника. Под конец первого тайма рывок Кругового привёл к пенальти – Даниил попал под фол Масоэро. Далер Кузяев однако решил простить гостей, с «точки» пробив метров на пять выше створа.

Малком не был столь великодушен. Только начался второй тайм, как бразилец умудрился забить головой, замкнув отличный кросс Мостового – 2:0. А что «Пари НН»? Гостям приходилось невероятно сложно. 30 процентов владения мячом, ноль ударов в створ ворот и даже отсутствие перспективных подходов. «Зенит» спокойно катил к первой победе в РПЛ-2023.

Собственно, питерцы её и добыли в итоге, до кучи разгром оформив. Точку на 82-й минуте поставил Александр Ерохин, завершивший комбинацию Круговой – Мостовой и прострел Андрея. 3:0 в Санкт-Петербурге. Ну очень легко чемпиону досталась домашняя виктория над «Пари НН», а вкупе с недавней ничьей «Спартака» отрыв «Зенита» от второго места вырос до восьми очков.