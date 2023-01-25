«Зенит» анонсировал контрольную игру с клубом из Катара

Лидер РПЛ в лице петербургского «Зенита» анонсировал контрольную встречу на 28 января. Соперником станет катарский клуб «Лусаил Сити», сообщает пресс-служба «сине-бело-голубого» клуба.

Напомним, в Катаре «Зенит» готовится к возобновлению сезона почти всю вторую половину января. Сбор завершится в день контрольной встречи – 28 января. Команды выйдут на поле с утра – в 11:00.

Напомним, ранее «Зенит» забил девять безответных мячей в ворота катарского клуба «Аль-Бидда», Иван Сергеев оформил хет-трик. Некоторые игроки стартового состава питерцев игру пропустили, среди них – Малком, Клаудиньо и Дуглас Сантос.