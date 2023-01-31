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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пономарёв сомневается в тренерском таланте Семака

31 Января 2023 • 00:19 Комментировать (1)
Зенит
...
Пари НН
04.03 19:00

Бывший игрок московских «армейцев», а также сборной СССР Владимир Пономарёв раскритиковал рулевого петербургского «Зенита» Сергея Семака.

«Если вы поставите его в любую другую команду без денег и связей и поддержки, то он окажется там никем. И если раньше все клубы были в одинаковых условиях, то сейчас они абсолютно разные у всех. Из-за поддержки «Газпрома» у «Зенита» сумасшедшие деньги, а как другим командам играть?»,  - цитирует Пономарёва Legalbet.

Он добавил, что есть успешные тренеры, а есть нет, но многим успешным просто везёт оказываться в богатых клубах.

Прямо сейчас «Зенит» идёт в чемпионате России на первом месте, отрываясь от второго на шесть очков и в конце сезона вполне вероятно может стать победителем РПЛ в пятый раз подряд.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Владимир Пономарёв
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Комментарии (1)
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superzina
31 Января 2023 в 00:51
Владимир Пономарёв вероятно уже забыл какими преференциями пользовалось ЦСКА ,когда он там играл, и каким образом он сам из Спартака оказался в ЦСКА ?!
Иначе не нес бы такую чушь про то , что "раньше все клубы были в одинаковых условиях " .
Все мы хорошо помним как формировались ЦСКА ,Динамо ,Спартак , Динамо (К) ,Динамо (Тб) и каких болельщиков в ПолитБюро они имели .
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