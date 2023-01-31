Пономарёв сомневается в тренерском таланте Семака

Бывший игрок московских «армейцев», а также сборной СССР Владимир Пономарёв раскритиковал рулевого петербургского «Зенита» Сергея Семака.

«Если вы поставите его в любую другую команду без денег и связей и поддержки, то он окажется там никем. И если раньше все клубы были в одинаковых условиях, то сейчас они абсолютно разные у всех. Из-за поддержки «Газпрома» у «Зенита» сумасшедшие деньги, а как другим командам играть?», - цитирует Пономарёва Legalbet.

Он добавил, что есть успешные тренеры, а есть нет, но многим успешным просто везёт оказываться в богатых клубах.

Прямо сейчас «Зенит» идёт в чемпионате России на первом месте, отрываясь от второго на шесть очков и в конце сезона вполне вероятно может стать победителем РПЛ в пятый раз подряд.