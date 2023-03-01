Семшов: «Топовые футболисты «Зенита» украшают наш чемпионат»

Наставник «Чайки» Игорь Семшов высказался о словах нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы. Ранее форвард заявил, что в российских командах должен быть костяк из местных игроков.

«Любой российский футболист хочет, чтобы в каждой команде играли как можно больше российских игроков. С другой стороны, такие топовые футболисты «Зенита» украшают наш чемпионат. Надо найти баланс между российскими игроками и легионерам», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

После 17 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 42 набранных очка. В предстоящем туре «сине-бело-голубые» встретятся с «Пари НН», игра пройдет 4 марта в 16:30 по московскому времени.