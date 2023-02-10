Глебов: «Матч с «Зенитом» получился одним из самых лёгких для «Ростова»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов поделился мнением об игре против «Зенита» в текущем розыгрыше РПЛ.

Напомним, команды встречались друг с другом в матче 11-го тура, и тогда победу одержали «сине-бело-голубые» со счётом 3:1.

По мнению Глебова, та игра в плане футбола получилась для ростовчан одной из самых лёгких в нынешнем сезоне.

«Зенит» может позволить себе не играть строго без мяча. Мы об этом разговаривали и выходили с мыслью о том, что мяч должен быть у нас», — приводит слова Глебова «Спорт-Экспресс».

После 17 туров чемпионата России «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице. От лидирующего «Зенита» южане отстают на семь очков.