Агент Кассьерры оценил возможность получения российского гражданства

Никос Петропулос, представитель форварда петербургского «Зенита» Матео Кассьерры, оценил возможность получения игроком российского паспорта.

«Мы не обсуждали эту тему. Но если кто-то из клуба предложит нам получить паспорт, мы обязательно оценим и рассмотрим этот вопрос», — заявил агент колумбийского нападающего в интервью изданию Sport24.

Напомним, что Матео выступает в России с 2021 года. Ранее игрок принадлежал «Сочи». В нынешнем сезоне на счету Кассьерры 21 матч во всех турнирах, в которых он забил четыре мяча при трёх ассистах.