Сёмин: «Я бы не сказал, что по подбору исполнителей «Зенит» явно превосходит конкурентов»

Экс-главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о чемпионской гонке РПЛ, а также не согласился с мнением, что нынешний лидер сезона «Зенит» обладает гораздо более сильным составом, нежели его конкуренты в споре за золото.

«В «Зените» есть четыре игрока, которые на своих позициях сильнее конкурентов: Малком, Клаудиньо, Вендел и Барриос. А по остальным можно обсуждать. Так что рано утверждать, что чемпионская гонка завершена», — приводит слова Сёмина «Спорт-Экспресс».

После 17 туров РПЛ «Зенит» набрал 42 очка и опережает своего ближайшего преследователя по турнирной таблице «Спартак» на шесть баллов.