Канчельскис: «Глушаков станет лидером «Пари НН»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о переходе Дениса Глушакова в «Пари НН».

«Глушаков станет лидером «Пари НН». Не просто так они же его взяли к себе в команду. У него огромный опыт за спиной, он поможет команде. Денис играл и в «Спартаке», и в сборной России. Это хорошее приобретение для «Пари НН», — приводит слова экс-полузащитника российской сборной «Чемпионат». По мнению эксперта, бывший игрок «Спартака» будет выполнять большой объём работы в центре поля, что является важным делом для любого коллектива.

Напомним, что «Пари НН» объявил о подписании Дениса Глушакова сегодня, 10 февраля. Предыдущим местом работы хавбека были подмосковные «Химки».