Бышовец рассказал, за какими клубами будет следить во второй части РПЛ

Известный советский и российский футбольный тренер Анатолий Бышовец рассказал, за кем будет следить во второй части РПЛ, которая стартует чуть меньше чем через два месяца – в начале марта.

«Большой интерес вызовет противостояние «Зенита» и «Спаратка». Но я ещё буду следить за «Ростовом» с его привлекательной молодёжью», - цитирует Бышовца «Чемпионат».

Он добавил, что включиться в борьбу за медали может и московское «Динамо», эта команда тоже представляет интерес.

Напомним, что в текущем сезоне «Зенит» снова может стать чемпионом России, у петербургского клуба неплохие шансы повторить успех последних четырёх сезонов, так как он отрывается от «Спартака» на целых шесть очков. «Красно-белые», напомним, вторые.