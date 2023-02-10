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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кавазашвили: «Глушаков станет лидером «Пари НН»

10 Февраля 2023 • 18:52 Комментировать
Зенит
...
Пари НН
04.03 16:30

Бывший голкипер московского «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал переход Дениса Глушакова в нижегородский «Пари НН» в статусе свободного агента. Последним клубом опытного российского хавбека до перехода был подмосковный клуб «Химки».

«Очень рад, что Денис продолжает свою футбольную жизнь, где бы он ни играл. Безусловно, скоро он будет лидером нижегородцев и принесёт команде немало пользы. Хотелось бы, чтоб здоровье позволило ему доиграть контракт до самого конца», - цитирует Кавазашвили «Чемпионат».

Срок трудового соглашения Глушакова с нижегородским коллективом рассчитан до конца сезона и включает опцию продления ещё на год. «Пари НН» занимает 12 место в турнирной таблице РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Анзор Кавазашвили Денис Глушаков Пари НН
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