Полузащитник «Зенита» Вендел мог вернуться на родину в зимнее трансферное окно.

По информации ЕФ, бразильский «Фламенго хотел видеть Вендела в своём составе и выходил на связь как с представителями игрока, так и с «Зенитом». Президент клуба Родольфо Ландим был очень заинтересован в трансфере, однако «Фламенго» не смог выполнить требования «Зенита», который рассматривал только полноценную продажу, в то время как представители бразильского клуба рассчитывали на аренду.

«Фламенго» сохраняет интерес к 25-летнему бразильскому хавбеку и постарается договориться с «Зенитом» в летнее трансферное окно. Ради заключения сделки клуб готов расстаться с рядом своих футболистов.